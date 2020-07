Scontro tra due auto allo svincolo dell’A2 ad Atena Lucana. Quattro persone ferite

Incidente stradale questa sera in A2 del Mediterraneo al km 86.900 nei pressi dello svincolo di Atena Lucana.

Per cause in corso di accertamento una Opel Corsa e una Lancia Delta si sono scontrate frontalmente. Ferite le quattro persone che si trovavano a bordo dei due veicoli.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato i quattro all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Rilievi del caso affidati agli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina, presenti anche gli uomini dell’Anas per ripristinare il tratto interessato dallo scontro.

Le auto sono state rimosse dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –