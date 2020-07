Polla: il 24 luglio Totino Melillo ospite di una serata speciale al Family

Il 24 luglio al Family, in località Sant’Antuono a Polla, una serata da non perdere con la buona musica e l’allegria di Totino Melillo, cantante neomelodico di Sala Consilina noto per la sua voce particolare dal sapore tutto partenopeo.

L’evento, con la partecipazione della Dee-Jay Service, avrà inizio alle 20.30.

Durante la serata sarà possibile deliziarsi gustando le numerose specialità preparate dallo Chef del Family.

La prenotazione è obbligatoria entro il 23 luglio telefonando ai numeri 0975/390152 – 340/4517421.

– Chiara Di Miele –