Scontro tra due auto ad Eboli. Quattro feriti in ospedale

Incidente stradale ad Eboli nella mattinata di oggi.

Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate in località Prato, terminando la loro corsa fuori strada. Una delle due, una Fiat Panda, è finita in un canale che costeggia la strada.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del Vipi e della Croce Verde. Quattro i feriti trasportati in ospedale.

Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso che ora si occuperanno di ricostruire la dinamica dell’incidente.

– Paola Federico –