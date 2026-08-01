Scontro tra due auto a Montecorvino Pugliano. Ferita una donna
Incidente tra due auto nella notte in viale della Libertà a Montecorvino Pugliano, nella zona bivio Pratole.
Per cause da accertare, una Range Rover con a bordo un ragazzo ed una Nissan Micra guidata da una 37enne di Eboli si sono scontrate.
La centrale operativa del 118 presente ha allertato un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi. Illeso il conducente del Range Rover mentre per la donna si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Battipaglia a causa delle ferite riportate.
Sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi.