Un tragico incidente è avvenuto questa mattina in via Ascolese, a Sassano.

Per cause da accertare, una Ford Ka è uscita fuori strada finendo in un canale.

Nell’impatto il conducente, un 48enne residente a Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita sul colpo ed i sanitari del 118 della Croce Rossa Italiana accorsi immediatamente sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ad allertare i soccorsi sono stati gli operatori della raccolta rifiuti che in quel momento stavano passando di là.

Presenti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della locale Stazione per chiarire la dinamica di quanto accaduto.