A Salerno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, unitamente alla Stazione di Salerno – Duomo, hanno proceduto all’arresto di un 62enne macedone per tentata truffa in concorso ai danni di un anziano del posto.

La vittima è stata contattata telefonicamente con la tecnica del finto Carabiniere. Lo sconosciuto interlocutore ha detto all’anziano che era stata perpetrata una rapina in una gioielleria e che da lì a breve sarebbe giunto presso la sua abitazione un suo collaboratore al quale avrebbe dovuto mostrare il denaro e i monili che possedeva per dimostrare che non fossero quelli sottratti alla gioielleria.

La vittima, insospettita da quanto stesse accadendo, attraverso un familiare ha allertato i Carabinieri che attraverso gli elementi forniti hanno intercettato e bloccato il 62enne.