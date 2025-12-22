Incidente stradale questa mattina nel territorio di Monte San Giacomo sulla S.P.72/a in località Pedali.

Per cause da accertare si sono scontrate una Fiat Panda e una Fiat Punto e nell’impatto è rimasto ferito un uomo del posto. La Punto si è ribaltata in strada.

Il conducente ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 per le cure necessarie, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero allarmanti.

Rilievi del caso a cura della Polizia Locale di Monte San Giacomo con la Luogotenente Domenica Ramagnano. Gli agenti dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le auto incidentate sono state rimosse dal Soccorso Stradale Arechi Multiservice ESA Paciello di Sassano.