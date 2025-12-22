Il sindaco di Polla Massimo Loviso annuncia la sua candidatura nella lista del Partito democratico alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale che si terranno l’11 gennaio 2026.

La candidatura di Loviso, indicata dal consigliere regionale Corrado Matera, è sostenuta da tutti i Sindaci e gli amministratori dei Comuni del Vallo di Diano del Pd oltre che da altre Amministrazioni dei Comuni della provincia di Salerno.

I vertici regionali e provinciali del partito hanno accettato una proposta politica credibile e autorevole, candidando nella propria lista un Sindaco che può vantare un’esperienza politica e amministrativa ultraventennale alla guida della propria comunità.

“Un grande onore e una grande responsabilità – ha dichiarato Massimo Loviso – correre nella competizione elettorale provinciale nel Partito democratico guidato dal segretario regionale Piero De Luca. Ringrazio i vertici regionali e provinciali del Partito democratico per aver accettato con convinzione la mia candidatura e metto a disposizione tutta la mia esperienza e il mio impegno per la Provincia di Salerno“.