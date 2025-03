Scontro tra auto questa mattina a Capaccio Paestum, in località Gromola.

Per cause da accertare una Fiat 500, con a bordo un 25enne del posto, e una Renault Scenic, guidata da un 48enne sempre del posto, si sono scontrate lungo via Varolato.

Dopo l’impatto la Fiat 500 è finita in una cunetta. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il 25enne in ospedale ad Eboli per alcune ferite riportate. Lievi escoriazioni per l’altro conducente.

Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’accaduto, gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum guidati dal Capitano Sofia Strafella.