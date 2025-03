Perde il controllo dello scooter e finisce in ospedale con il fratello.

È quanto accaduto questa mattina ad Albanella, in località Iscalonga. Un 17enne si trovava in sella al suo scooter quando, per cause da accertare, ne ha perso il controllo. Il giovanissimo viaggiava in compagnia del fratello, un 14enne.

Nell’impatto il 17enne ha riportato diverse contusioni: soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato presso l’ospedale di Roccadaspide. L’altro coinvolto, fortunatamente, non avrebbe riportato ferite.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum per ricostruire la dinamica dell’accaduto.