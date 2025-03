“In questa sesta tappa abbiamo portato letteralmente a casa il primo record per il numero di medaglie vinte durante il Campionato in corso”. Così esordisce entusiasta Agostino Marmo, coach dei nuotatori Meta Centro che hanno conquistato ben 22 medaglie, di cui 12 d’oro, 6 d’argento e 4 di bronzo durante la 6^ giornata del 23° Campionato Regionale di nuoto promosso dal Centro Sportivo Italiano, ospitata proprio dal Centro Sportivo Meridionale di San Rufo domenica scorsa.

Diversi gli stili in cui si sono confrontati gli agonisti e che hanno visto sul podio numerosi atleti Meta Centro.

I 100 metri rana hanno visto salire sul podio al primo posto Diego Pucciarelli nella categoria Juniores Maschile, Mariarita Sansalone nella categoria Seniores Femminile, Cono Mangieri nella categoria Master 45 Maschile e al secondo posto Valerio Pucciarelli nella categoria Seniores Maschile e Antonio Mare per la categoria Master 55 Maschile.

Il podio più consistente dal punto di vista del numero delle vittorie ottenute è stato quello dei 100 metri stile libero, che ha visto al primo posto Gabriele Petrosino per la categoria Cadetti Maschile, Mariarita Sansalone per la categoria Seniores Femminile, Antonio Caggiano per la categoria Seniores Maschile, mentre al secondo posto Valerio Pucciarelli per la categoria Seniores Maschile, Cono Mangieri nella categoria Master 45 Maschile e Alessia D’Aniello nella categoria Esordienti B Femminile. Terzo posto invece per Andrea Soriero per la categoria Seniores Maschile.

Nutrito anche il gruppo degli atleti che hanno conquistato le medaglie nei 50 metri dorso con i primi posti di Gabriele Petrosino nella categoria Juniores Maschile, Mariachiara Pagano nella categoria Seniores Femminile e Antonio Caggiano nella categoria Master 30 Maschile, il secondo posto di Anselmo Sansalone nella categoria Juniores Maschile e il terzo posto di Antonio Mare nella categoria Master 55 Maschile.

Altri primi posti sul podio per Diego Pucciarelli nei 400 metri Stile Libero con la categoria Juniores Maschile, Sara Amodeo nei 100 metri Farfalla con la categoria Ragazzi Femminile e Anselmo Sansalone nei 200 metri Misti nella categoria Juniores Maschile. Infine terzo posto con la vittoria di Asia Ilriti nei 100 metri Farfalla nella categoria Esordienti A Femminile.

“Siamo carichi e motivati per il prossimo appuntamento, che si svolgerà il prossimo 23 marzo a Mercogliano, in provincia di Avellino” conclude il trainer Marmo.