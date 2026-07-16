Scontro tra camion e pick up a Balvano. Non ce l’ha fatta un anziano rimasto gravemente ferito
Non ce l’ha fatta l’anziano rimasto ferito questa mattina in seguito ad un incidente stradale che si è verificato a Balvano in località Serra Gaudino.
Il 91enne era alla guida di un pick up Fiat Strada rimasto coinvolto in un violento scontro con un camion che si è verificato per cause in corso di ricostruzione.
E’ stato liberato dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e poi trasportato all‘ospedale “San Carlo” di Potenza dai sanitari del 118. Qui purtroppo nel pomeriggio il suo cuore ha cessato di battere.
Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri che questa mattina sono intervenuti insieme agli agenti della Polizia Locale.
Sconforto nella cittadina lucana appena appresa la notizia della sua scomparsa. Lascia nel dolore tre figli.