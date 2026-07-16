“La Basilicata non può muoversi da sola”. Bardi incontra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Presidente della Regione Vito Bardi ha partecipato oggi ad una riunione presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, assieme ai ministri Urso, Calderone e Foti, oltre ad una rappresentanza per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
“Quello di oggi, a Palazzo Chigi, è stato un confronto di fondamentale importanza che dimostra la massima attenzione del Governo nazionale verso la Basilicata in un momento così delicato per il nostro tessuto produttivo e industriale” il commento di Bardi.
Al centro del tavolo sono state poste le principali emergenze e opportunità del territorio lucano: dalla crisi profonda del comparto automotive alla capacità estrattiva di gas e petrolio, fino allo sviluppo industriale, alle infrastrutture idriche per gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia, al piano di autonomia energetica di Acquedotto Lucano e ai progetti legati alla ZES e alla ZES Cultura.
“Abbiamo sviscerato i dossier più caldi per il futuro della nostra regione – ha spiegato il Presidente –. La complessità delle sfide che abbiamo di fronte, a partire dalla transizione dell’automotive fino alla gestione strategica delle risorse idriche ed energetiche, richiede un approccio mirato, tempestivo e sinergico”. Proprio per dare concretezza al percorso avviato a Palazzo Chigi, il Presidente Bardi ha annunciato l’avvio immediato di una serie di incontri bilaterali con i singoli Ministeri e i dipartimenti competenti. Questi tavoli tecnici consentiranno di fare un punto analitico e aggiornato sulle singole vertenze e sulle risorse disponibili con l’obiettivo di disegnare strategie d’azione congiunte tra Regione e Governo per sbloccare i finanziamenti e salvaguardare i livelli occupazionali.
“La Basilicata non può muoversi da sola di fronte a crisi di portata globale e nazionale – ha aggiunto Bardi –. L’impegno condiviso oggi con il Sottosegretario Mantovano e con i Ministri presenti ci permette di tradurre i singoli dossier in piani d’azione definiti, con tempi e risorse certe, per dare risposte immediate ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie lucane”.