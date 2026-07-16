Incidente stradale questa mattina a Balvano.

Per cause da accertare, un Fiat Strada e un camion si sono scontrati in località Serra Gaudino. Ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo dell’auto che è rimasto incastrato tra le lamiere e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Potenza.

I sanitari del 118 hanno trasportato il ferito presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “San Carlo” per le cure del caso.

Presenti i Carabinieri e la Polizia Locale per chiarire la dinamica di quanto accaduto.