Lunedì 23 marzo a San Pietro al Tanagro si presenta il libro di Angelo Pagano dal titolo “La favola dei ragazzi degli anni ’70”, il racconto di un protagonista tra calcio, musica, folklore, ciclismo, giochi, festivale, Carnevale, televisione e comunità.

L’appuntamento è in programma alle ore 17.30 nell’Aula dei convegni della Casa Comunale e gode del patrocinio gratuito dei Comuni di San Pietro al Tanagro, Sant’Arsenio e Polla.

I lavori saranno coordinati da Rocco Colombo, Direttore editoriale di Ondanews, e vedranno la presenza dell’autore che si confronterà con il sindaco di San Pietro al Tanagro Enrico Zambrotti, quello di Sant’Arsenio, Donato Pica, il primo cittadino di Polla Massimo Loviso e il parroco di San Pietro al Tanagro don Tony Palma.

Le conclusioni saranno affidate al Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro Padre Antonio De Luca.