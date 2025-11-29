Bomba a mano lasciata in strada a Salerno. Indagini in corso
Lascia attoniti quanto accaduto ieri a Salerno, nella frazione alta di Ogliara, dove è stata ritrovata una bomba a mano posizionata in strada dinanzi ad uno stabile.
L’ordigno è stato notato da un residente, che ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato di Salerno che hanno transennato la zona.
Nel pomeriggio la bomba è stata fatta brillare grazie all’intervento degli artificieri. È stata classificata come arma da lancio deflagrante a frammentazione.
Sconosciuti gli autori del gesto, ma la Squadra Mobile della Polizia di Stato indaga per possibili atti intimidatori rivolti probabilmente a qualche residente della zona.