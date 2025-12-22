Non ce l’ha fatta Pasquale Lombardi, il 64enne di San Pietro al Tanagro rimasto gravemente ferito in un incidente stradale lo scorso 13 novembre sulla Provinciale che collega Polla e Sant’Arsenio.

L’uomo era alla guida della sua Fiat 124 Spider quando si scontrò con un trattore.

Fu subito ricoverato all’ospedale di Polla e, nonostante tutti gli sforzi profusi in queste settimane dai sanitari, il suo cuore ha smesso di battere dopo oltre un mese di agonia.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto e addolorato la comunità di San Pietro al Tanagro dove Lombardi, noto geometra, era molto stimato.

Lascia la moglie e due figli. La salma resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria prima delle esequie.

