Auto e trattore si scontrano tra Polla e Sant’Arsenio. Ferito uomo di San Pietro al Tanagro
Grave incidente tra Polla e Sant’Arsenio lungo la SR 416.
Per cause da accertare una Fiat 124 Spider ed un trattore si sono scontrati. Nel tremendo impatto l’uomo alla guida, un 64enne di San Pietro al Tanagro, è rimasto gravemente ferito.
Sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 della postazione di Sant’Arsenio che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale di Polla. Illeso l’uomo di Marsico Nuovo alla guida del trattore, trasportato in ospedale per accertamenti.
Presenti sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra esperto Bruno Mangieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sala Consilina e gli agenti della Polizia Municipale di Polla e Sant’Arsenio.