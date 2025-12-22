Straniero ricercato sorpreso dalla Polizia Ferroviaria alla Stazione di Battipaglia. Arrestato
Straniero ricercato sorpreso alla stazione ferroviaria di Battipaglia.
L’uomo, originario della Costa d’Avorio e su cui pendeva un mandato d’arresto, è stato fermato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Battipaglia, agli ordini dell’Ispettore Antonino Vitale.
L’ivoriano era ricercato in tutta Europa ed è stato notato dagli agenti mentre scendeva da un treno.
Per lui è immediatamente scattato l’arresto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed è stato trasferito nel carcere di Fuorni.