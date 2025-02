Scontro tra auto e scooter ieri sera in via Dei Principati a Salerno.

Un giovane in sella al motociclo è violentemente caduto sull’asfalto dopo lo scontro con una Mercedes verificatosi per cause in corso di accertamento.

Lievemente ferite anche alcune persone che in quel momento stavano passeggiando sul marciapiede.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa che hanno condotto i feriti all’ospedale “Ruggi” per le cure necessarie.

Gli agenti della Polizia Locale dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’impatto tra l’auto e il motociclo.