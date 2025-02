Dipendente in servizio allo Stadio “Vestuti” di Salerno derubato mentre è a lavoro nella struttura sportiva. E’ accaduto venerdì sera quando una giovane ha chiesto aiuto all’uomo dicendo che un coetaneo era rimasto chiuso nel bagno del campo sportivo.

Il dipendente comunale, che lavora per fare da guardia al “Vestuti”, ha così prestato il suo aiuto per liberare il ragazzo che, subito dopo, si è allontanato insieme all’amica.

Il guardiano, però, una volta ritornato nel suo ufficio ha scoperto di essere stato derubato del portafogli contenente denaro contante, carte di credito e documenti, e di due telefonini.

Non ha potuto fare altro che denunciare il furto alle Forze dell’Ordine che hanno avviato le indagini opportune per risalire all’identità dei due giovani i quali, probabilmente grazie all’escamotage del malcapitato rimasto intrappolato in bagno, potrebbero essere gli autori del deprecabile gesto.