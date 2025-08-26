Scontro tra auto e scooter a Sala Consilina. Centauro ferito trasportato in ospedale
Paura oggi pomeriggio lungo la Provinciale del Corticato nel territorio di Sala Consilina per uno scontro tra un’auto e uno scooter.
L’impatto si è verificato per cause da accertare tra il motociclo guidato da un centauro di Padula e una Lancia Delta.
Il conducente dello scooter è stato sbalzato sull’asfalto dopo l’urto e per lui si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 con l’ambulanza.
E’ stato trasportato all’ospedale di Polla per le cure del caso.
Rilievi a cura degli agenti della Polizia Municipale di Sala Consilina che dovranno chiarire la dinamica dello scontro.