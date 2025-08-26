E’ stata eseguita in giornata l’autopsia sul corpo di Tina Sgarbini, la 47enne trovata senza vita sabato mattina nella sua abitazione a Montecorvino Rovella. Attualmente il compagno Christian Persico si trova detenuto nel Carcere di Fuorni con l’accusa di omicidio volontario. Il 36enne ieri ha confessato il delitto davanti al GIP del Tribunale di Salerno.

La povera donna sarebbe stata strangolata. Il medico legale, che ha effettuato l’esame autoptico nell’obitorio dell’ospedale di Eboli, avrebbe riscontrato delle ecchimosi sul collo compatibili con questa modalità di uccisione. Inoltre nel corso dell’autopsia sono stati prelevati dei campioni organici sotto le unghie della 47enne, anche se per conoscere gli esiti ufficiali servirà ancora del tempo.

Domani, mercoledì 27 agosto, alle 16.00 si svolgeranno i funerali nel Duomo di San Pietro a Montecorvino Rovella. In occasione dell’ultimo saluto alla sfortunata donna sarà proclamato il lutto cittadino.

Tina Sgarbini lascia tre figli nel totale sconforto e i familiari che in queste ore non riescono a darsi pace per quanto accaduto.

Intanto è spuntato il testo di una lettera che Persico, dopo il delitto, ha lasciato ai suoi genitori sul davanzale di casa. “Ho fatto una cazzata più grande di me – scrive – Mi raccomando mamma e papà, non vi ammalate per me. Vi voglio chiedere un ultimo desiderio: se è possibile, essere cremato. Perdonatemi per il male che ho creato. Mi raccomando non soffrite per la mia mancanza, non lo meritate. Sono crollato. Ho perso la testa. Purtroppo sono stato un debole. Dolore troppo forte da affrontare“.

L’uomo, come raccontato dal suo avvocato, dopo aver ucciso Tina è fuggito e avrebbe tentato anche di suicidarsi. In serata è stato trovato dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia che continuano ad indagare sul tragico episodio.