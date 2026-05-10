Grave incidente ieri sera a Policastro Bussentino.

Per cause da accertare un’auto e uno scooter si sono scontrati. Nell’impatto sono rimasti gravemente feriti due centauri di San Giorgio a Cremano.

A causa delle ferite si è disposto il trasferimento all’ospedale di Vallo della Lucania per uno e in eliambulanza all’ospedale del Mare di Napoli per l’altro. Le condizioni di entrambi, stando alle prime informazioni, sarebbero gravi.

Sul posto presenti i Carabinieri della Stazione di Vibonati, coordinati dal Comandante Francesco Barile, che hanno avviato le indagini dell’accaduto.