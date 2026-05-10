Paura ieri sera per alcuni escursionisti dispersi sul Monte Cervati.

I giovani sono stati ritrovati a Monte San Giacomo, in località Vaccari, e messi in sicurezza dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

Stando alle prime informazioni avrebbero smarrito il sentiero e al sopraggiungere della sera hanno dato l’allarme.

Fortunatamente i dispersi non hanno necessitato di cure sanitarie, ma solo di supporto per ritornare alle moto.