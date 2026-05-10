Le telecamere di “UnoMattina in famiglia” arrivano a Sapri.

La prossima settimana la troupe del programma di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli realizzerà un servizio dedicato al territorio, alle sue tradizioni e alla sua identità marinara.

All’interno della trasmissione spazio alla rubrica “Fronte dei Porti”, curata dal giornalista Paolo Notari, in onda la domenica su Rai 1, che racconta le eccellenze, la storia e le dinamiche dei porti italiani. Un viaggio tra marineria, cultura e tradizioni locali che questa volta farà tappa nella città della Spigolatrice e dello sbarco di Carlo Pisacane.

La registrazione del servizio rappresenta un’importante occasione di promozione per Sapri e per l’intero Golfo di Policastro, offrendo al pubblico nazionale una finestra sulle bellezze paesaggistiche, sul patrimonio storico e sulle peculiarità della comunità locale.

Il servizio andrà in onda domenica 24 maggio.