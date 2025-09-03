Paura oggi a Pantano di Teggiano, lungo via Provinciale del Corticato, dove si è verificato un incidente stradale.

Per cause da accertare uno scooter con in sella un 59enne e una Fiat Panda condotta da una donna di 65 anni, entrambi del posto, per motivi da accertare si sono improvvisamente scontrati.

A causa dell’impatto l’uomo è stato sbalzato dal mezzo a due ruote finendo rovinosamente al suolo. Per lui si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasferito in ospedale al “Curto” di Polla per le cure del caso. Anche la donna è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti necessari.

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso sotto la direzione del Comandante De Rosa e il coordinamento del Vice Comandante Innamorato e i Carabinieri della locale Stazione.