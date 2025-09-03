Attimi di paura nelle scorse sere ad Agropoli per una coppia.

I due si trovavano nei pressi della baia di Trentova quando sarebbero stati raggiunti da due persone col volto coperto che li avrebbero minacciati per portare via la loro auto.

Le vittime, spaventate, hanno consegnato le chiavi ai malintenzionati, che si sono dati alla fuga con la vettura, e hanno allertato i Carabinieri della locale Compagnia ad intervenire.

I militari dell’Arma, al comando del Capitano Giuseppe Colella, hanno immediatamente avviato le indagini riuscendo a rintracciare il veicolo, grazie al gps, che era ancora in città. Proseguono le ricerche dei responsabili che nel frattempo hanno fatto perdere le loro tracce.

L’auto è stata prontamente restituita alla coppia rapinata.