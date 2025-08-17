Pugno di ferro della Polizia Municipale a Salerno per stanare le irregolarità del sistema ricettivo turistico della città. Il Nucleo Antievasione e Tributaria, agli ordini del Comandante Rosario Battipaglia, ha condotto nei giorni scorsi un’operazione tra il quartiere Carmine e il centro storico.

Sanzionate 65 strutture ricettive che non hanno adempiuto all’obbligo di trasmissione della rendicontazione del quarto trimestre 2021 sull’imposta di soggiorno.

Multati anche cinque gestori che hanno superato la capacità ricettiva consentita, uno che non informava gli ospiti sulle tariffe praticate e sull’entità dell’imposta di soggiorno, mentre altre 25 strutture sono risultate inadempienti relativamente ai diritti Siae e al possesso di apparecchi radiotelevisivi.

Un gestore è stato sanzionato dai caschi bianchi per omessa installazione degli estintori e altri due per la mancata esposizione del Codice Identificativo Nazionale.

Inoltre sono state trasmesse due informative all’Autorità Giudiziaria per omissioni delle norme previste dal Tulps e in materia di adempimenti antincendio.

Nel corso dei controlli è stata verificata per cinque strutture ricettive la falsa dichiarazione di residenza ai fini del riconoscimento dell’agevolazione Imu sulla prima casa.