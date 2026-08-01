Dramma in mattinata sulla Statale Cilentana.

Un’auto e una moto si sono scontrate, per cause da accertare, tra gli svincoli di Centola e Poderia.

Gianluigi Maltese, motociclista di 37 anni residente a Centola, ha perso la vita e a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. Nell’impatto è rimasta ferita la famiglia con due bambini che viaggiava a bordo dell’auto e per loro si è reso necessario il trasferimento in ospedale per le cure del caso.

Toccherà ora ai Carabinieri accertare la dinamica di quanto accaduto.