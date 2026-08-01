Tensione e paura per gli abitanti a stretto ridosso della via Provinciale del Corticato a Teggiano, in località Fiego, per un incendio.

Nella frazione di Pantano le fiamme hanno lambito le abitazioni.

A domare il rogo ci hanno pensato i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il supporto degli addetti della Comunità Montana Vallo di Diano. Durante le operazioni sono stati presenti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sala Consilina, gli agenti della Polizia Municipale di Teggiano e il sindaco Michele Di Candia.

Le fiamme hanno raggiunto un deposito in lamiera nelle adiacenze di un’abitazione, avvolgendolo in pochi minuti anche a causa del vento.

“Grazie alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e alle tre squadre anti incendio della Comunità Montana per il pronto intervento – ha dichiarato il sindaco -. Ci tengo a rammentare ai cittadini che è in vigore l’ordinanza sindacale che impone la pulizia dei terreni, in modo da non alimentare le fiamme nel caso di incendio”.