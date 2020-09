Scontro tra auto e moto in pieno centro a Sala Consilina. Ferito un centauro

Un incidente è avvenuto nella tarda mattina di oggi nel pieno centro cittadino in via Matteotti a Sala Consilina.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda con a bordo una ragazza del posto e una moto condotta da un ragazzo si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ragazzo in sella alla moto che è stato immediatamente soccorso dai sanitari dell’Humanitas di Sala Consilina e trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto presenti i Carabinieri della locale Stazione e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

– redazione –