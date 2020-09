Covid-19 in Basilicata. Nuovi contagi a Lauria e a Potenza

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che ieri sono stati processati 681 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19. Tra questi, 14 sono risultati positivi.

Le positività riguardano, tra le altre, anche una persona residente a Lauria, contatto di un precedente contagiato, e una persona residente nella città di Potenza.

In merito al nuovo contagio, il sindaco di Lauria, Angelo Lamboglia, invita tutti alla calma e “confidando nell’azione dell’autorità sanitaria che sta agendo in merito – dichiara – faccio un appello a tutti affinché, senza particolari allarmismi, non si prenda sottogamba la situazione e si rispettino quelle poche regole fondamentali per fronteggiare la pandemia in atto. Come ripeto da tempo abbiamo necessità di guardare avanti senza tornare indietro nonostante le difficoltà che questo percorso comporta“.

– Chiara Di Miele –