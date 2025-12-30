Scontro tra auto e moto a Salerno, centauro ferito trasportato in ospedale
Incidente stradale nel primo pomeriggio a Salerno in via dei Greci.
Per cause da accertare lo scontro si è verificato tra una motocicletta e una Citroen.
Il centauro in sella alla moto è stato sbalzato sull’asfalto dopo l’urto. Si è reso quindi necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale “Ruggi” a causa delle ferite riportate.
La dinamica dell’incidente sarà ricostruita dopo i rilievi del caso effettuati dalle Forze dell’Ordine intervenute sul posto.