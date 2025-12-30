Ladri nella notte a Bellizzi.

Ignoti hanno preso di mira una gioielleria aperta da poco. L’hanno completamente svaligiata dopo aver scassinato la porta d’ingresso.

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato sia chi ha agito all’interno che i piantoni che hanno atteso all’esterno.

Dell’accaduto sono state informate le Forze dell’Ordine che stanno visionando tutte le riprese, sia comunali che dell’attività commerciale, nel tentativo di risalire ai responsabili.

“Un atto vile con cui sperano di piegare il sogno di un’intera famiglia – ha affermato il sindaco Mimmo Volpe in un messaggio di vicinanza alle vittime del furto -. Noi siamo vicini, sperando di individuare questi delinquenti e recuperare possibilmente la refurtiva. L’augurio è di non mollare e di ritrovare la forza e lo spirito per ripartire“.