Nella giornata di ieri a Salerno si è registrato un episodio di tentata truffa ad anziani.

Il modus operandi è consistito in una telefonata fatta ad una signora da presunti carabinieri che le annunciavano che da lì a poco si sarebbero presentati presso la sua abitazione per condurla in caserma.

La signora, fortunatamente, ha avvertito il nipote il quale, a sua volta, ha allertato il numero unico di emergenza 112 per segnalare l’accaduto.

Gli addetti alla Sala operativa hanno così potuto contattare l’anziana per rassicurala in attesa del pronto intervento dei poliziotti della Squadra Mobile che si sono trattenuti presso la casa della donna nell’eventuale attesa dei truffatori che, tuttavia, non si sono presentati.

La Questura di Salerno, attenta a questa tipologia di reato che prende di mira persone spesso sole, ammalate e indifese, ha da tempo avviato una campagna di informazione e sollecita un’immediata segnalazione al 112 di ogni situazione di questo tipo per evitare che malintenzionati possano confondere e truffare vittime vulnerabili e consentire un tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Il Questore di Salerno invita a diffidare da anomale richieste telefoniche e ricorda a tutti che “i rappresentanti delle forze dell’ordine e di altre autorità istituzionali non contattano mai telefonicamente i cittadini per annunciare l’arrivo di proprio personale presso le abitazioni private”.