Anche nel mese di agosto i donatori lucani hanno dimostrato un grande cuore. La Basilicata è riuscita ad affrontare una fase critica ed evitare il blocco delle attività sanitarie.

Un gesto di altruismo che Maria Pafundi, responsabile del Centro Regionale Sangue, ha voluto sottolineare con gratitudine: “Un sentito ringraziamento va a tutti i donatori che non hanno fatto mancare il loro sostegno neppure in piena estate. La loro generosità ha permesso di garantire cure e interventi salvavita. Ma l’emergenza non è ancora superata”.

Le scorte di sangue, infatti, restano ancora troppo basse. Per questo motivo è urgente un nuovo slancio di solidarietà, soprattutto per i gruppi sanguigni “O Positivo”, “O Negativo” e “A Positivo”, particolarmente richiesti in queste settimane.

Un ringraziamento speciale va anche ad AVIS, FIDAS e a tutto il personale dei Servizi Trasfusionali che con impegno silenzioso e costante garantiscono ogni giorno l’organizzazione delle donazioni e la sicurezza delle trasfusioni.

Chi ha tra i 18 e i 65 anni ed è in buona salute può fare la differenza attraverso la donazione. Per prenotazioni si possono contattare i servizi trasfusionali di Potenza 0971/612377, Matera 0835/253393, Melfi 0972/472561, Lagonegro 0973/421712, Villa d’Agri 0975/325022 e Policoro 0835/986780. In alternativa ci si può recare in tutte le sedi AVIS e FIDAS della Basilicata.

“La salute non va in vacanza. Dona sangue, dona vita” è l’invito del Centro Regionale Sangue. Basta una telefonata o una prenotazione online per compiere un gesto che può salvare fino a tre vite.