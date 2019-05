Un incidente stradale si è verificato a Battipaglia lungo la Strada Statale 18.

Un camion ed un’auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati. Nel violento impatto sono rimaste ferite quattro persone.

Due di queste, a causa della gravità delle ferite, sono state trasportate presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia.

Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia al comando del Maggiore Vitantonio Sisto.

– Claudia Monaco –