Il gruppo consiliare“Sì Cambia” di Sant’Arsenio interviene in merito all’ordinanza del sindaco Donato Pica che ha visto la sospensione delle attività didattiche dalle ore 14 di ieri, 29 maggio e per l’intera giornata di oggi, 30 maggio delle scuole elementari e materne “L. Giliberti”.

Sospensione che si è resa necessaria a causa della mancata sanificazione dei locali utilizzati come seggio elettorale per le elezioni Europee del 26 maggio.

“Il gruppo – scrive “Sì Cambia – condanna le tardive azioni intraprese da parte del sindaco per la mancata sanificazione prima dell’apertura della scuola, la negligenza nella verifica in loco nonostante la richiesta del Dirigente scolastico a provvedere alla verifica della salubrità ed alla igienizzazione dei locali della scuola d’infanzia pervenuta in data 28 maggio e la tardiva chiusura dei locali scolastici avvenuta solo nel pomeriggio del 29 maggio”.

“Non si comprende – conclude la nota – come mai non si è provveduto tempestivamente alla disinfestazione dei locali e, cosa ancor più grave, come mai si è permesso agli alunni di fare lezione per ben due giorni in aule non conformi da un punto di vista igienico e sanitario”.

– Claudia Monaco –

