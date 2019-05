Elezioni Amministrative San Pietro al Tanagro. Piera Aromando: “Ci sentiamo la vera parte vincente”

Piera Aromando, candidata alla carica di sindaco di San Pietro al Tanagro alle scorse Elezioni Amministrative, rompe il silenzio e commenta l’esito delle urne.

La sua lista “San Pietro in Movimento” ha ottenuto un buon risultato con 475 voti. Ha avuto il 42,75% delle preferenze contro il 57,25% del suo avversario politico e ora primo cittadino Domenico Quaranta.

“Con una squadra che si presentava alla cittadinanza per la prima volta e che al 70% era composta da persone alla loro prima esperienza politica, senza una buona base familiare di partenza, abbiamo rivoluzionato il paese – commenta Aromando – Abbiamo compiuto un’impresa bellissima che ci fa sentire sul serio la vera parte vincente. E per questo, a nome di tutto il gruppo, voglio ringraziare tutti i sanpetresi. Tutti loro sono stati favolosi. Questo è un risultato importante e voglio ringraziare chi ci ha sostenuto, chi ha creduto in noi, chi avrebbe voluto ma non ha potuto e chi ha pianto e sperato fino alla fine. Parliamo di una percentuale minima del 7% e per questo ci sentiamo la parte vincente”.

A sedere nelle file della minoranza non è sola, con lei sono stati eletti anche Giuseppe Coiro e Antonio Ricotta. “I tre consiglieri eletti saranno la voce dell’intero gruppo – continua – Non saremo mai una voce singolare e come abbiamo detto più volte saremo la voce giusta, la voce di tutti. Continueremo a lavorare insieme e a realizzare per quanto è possibile i punti del nostro programma basandoci sempre sulla condivisione e sulla partecipazione”.

Pensando al futuro, Aromando sottolinea come “questo è un punto di partenza, la volontà popolare ci ha regalato un sogno che di sicuro continuerà. Io continuerò a rappresentare questo movimento. Tutti insieme siamo sicuri che alle prossime Elezioni saremo i vincitori in ogni senso”.

– Annamaria Lotierzo –