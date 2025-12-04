Attimi di tensione questa mattina all’interno di una tabaccheria situata sulla litoranea a Pontecagnano Faiano, dove si è verificata una rapina.

Il tutto è accaduto in pochi istanti, quando alcuni malintenzionati sono entrati nell’attività commerciale e dopo aver minacciato la titolare si sono fatti consegnare l’incasso, che ammonterebbe a circa 4000 euro, e una borsa con gli effetti personali della donna.

Scattato l’allarme, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia sono giunti sul posto per i rilievi e si sono messi sulle tracce dei rapinatori.

In poco tempo sono stati rintracciati e fermati. Nella loro disponibilità è stata trovata anche una pistola a salve, prontamente sequestrata.

La posizione dei responsabili è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.