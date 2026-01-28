Atena Lucana: il 3 febbraio da ADRA s.r.l. arriva la Nutella Academy per i professionisti Ho.Re.Ca.
ADRA s.r.l. di Atena Lucana il prossimo 3 febbraio ospiterà in azienda la Nutella Academy, un evento esclusivo dedicato ai professionisti del settore Ho.Re.Ca. che vogliono crescere, ispirarsi e condividere nuove visioni.
Un’esperienza formativa unica, firmata Nutella, pensata per stimolare la creatività, approfondire contenuti selezionati e vivere un momento di vero confronto professionale. Al termine dell’Academy verrà rilasciato l’attestato ufficiale di partecipazione a testimonianza del percorso svolto insieme.
L’orario di inizio è previsto per le 10.00 nella sede in via Fuorchi.
