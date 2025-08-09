Scontro tra auto a Policastro Bussentino. Donna del posto finisce in ospedale
Scontro tra auto questa mattina a Policastro Bussentino, nel territorio di Santa Marina.
Per cause da accertare una Bmw X2, guidata da un uomo del napoletano, e una Suzuki Sx4 con a bordo una donna del posto, si sono scontrate in contrada Marina.
Dopo il violento impatto l’auto guidata dalla donna è finita fuori strada, finendo in un terreno al lato della strada.
Immediato l’intervento dei sanitari del 118 New Geo che hanno provveduto al trasporto della sventurata in ospedale.
Presenti sul posto i Carabinieri della Stazione di Vibonati, diretti dal Maresciallo Francesco Barile, per i rilievi del caso.