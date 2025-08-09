Ondata di calore a partire da domani. L’allerta della Protezione civile
Temperature al di sopra delle medie stagionali e umidità.
Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore valido dalle 8 di domani mattina, domenica 10 agosto, alle 20 di martedì 12 agosto.
Si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5-7°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.
Viene raccomandato di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto.
Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici.