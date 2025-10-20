Dramma ieri sera a Capaccio.

Una Fiat 500 condotta da una 70enne del posto, Anna Palladino, e una Fiat Panda con a bordo due ragazze di Salerno si sono scontrate finendo contro la recinzione di un’abitazione in via Magna Grecia.

Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in codice rosso al “Ruggi” di Salerno. Qui nonostante tutti gli sforzi dei sanitari il suo cuore ha cessato di battere nella notte. La salma è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le due giovani nell’impatto hanno riportato lievi ferite.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli per i rilievi del caso.