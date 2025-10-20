Operazione antidroga nel Vallo di Diano. Misure cautelari tra Casalbuono e Buonabitacolo
Operazione antidroga alle prime luci dell’alba nel Vallo di Diano.
Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito nei comuni di Casalbuono, Buonabitacolo e Massa di Somma, in provincia di Napoli, un’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Procura dal GIP del Tribunale di Lagonegro nei confronti di 6 persone indagate a vario titolo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver attuato una rete di spaccio in alcuni comuni del Vallo di Diano, movimentando una notevole quantità di cocaina e hashish.
Nel dettaglio un valdianese è stato trasferito in carcere, due valdianesi e un napoletano invece sono stati posti ai domiciliari.
Per altri due, sempre nel Vallo di Diano, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Tra i 6 indagati ci sono anche due donne, di cui una ai domiciliari e una con l’obbligo di presentazione.
Nel rispetto della vigente normativa si evidenzia che gli addebiti provvisori, contestati nell’attuale fase delle indagini preliminari, dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.
