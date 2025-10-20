Incidente tra autobus e auto sulla Fondo Valle d’Agri. Perde la vita un uomo
Tragico incidente ieri sera sulla Fondo Valle d’Agri, nel territorio di Marsico Nuovo, a soli pochi giorni da un altro drammatico incidente.
Per cause da accertare un autobus e una Mercedes con alla guida un uomo di 55 anni si sono scontrati.
Fatale l’impatto per il conducente dell’auto, per il quale a nulla sono valsi i soccorsi da parte dei sanitari del 118. Ferito invece l’autista dell’autobus, trasportato all’ospedale “San Carlo” di Potenza.
Presenti sul posto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Potenza.
I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Viggiano, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.