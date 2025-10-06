Scontro tra auto a Capaccio. Cagnolino sbalzato fuori dall’abitacolo perde la vita nell’impatto
Scontro tra auto a Capaccio. Per cause da accertare due veicoli, con a bordo rispettivamente una famiglia di svizzeri e una di tedeschi, si sono scontrati in via Quistione.
Nell’impatto il cagnolino di una delle due famiglie è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. A nulla sono valsi i tentativi del medico veterinario, il cane è morto poco dopo per le ferite riportate.
Illese fortunatamente le persone a bordo delle auto.
Sul posto presenti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio per i rilievi del caso.