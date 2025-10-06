Sabato 11 ottobre alle ore 17.00 nel Complesso della Santissima Pietà di Teggiano verrà presentato “Dialoghi con Cicerone a Teggiano”, il volume di Gianfranco Blasi e Aldo Noviello.

L’evento, a cura dell’Accademia Giovanni Camera, gode del patrocinio del Comune di Teggiano e della Banca Monte Pruno.

I lavori, coordinati dal presidente dell’Accademia Internazione di Studi e Ricerche “Giovanni Camera” Giuseppe D’Elia, si aprirà con i saluti del sindaco Michele Di Candia.

A relazionare ci sarà il professore Giancarlo Abbamonte, docente di Filologia greca e latina all’Università degli Studi Federico II di Napoli. Il relatore dialogherà con i due autori del volume.

“Dialoghi con Cicerone a Teggiano” è un viaggio audace nell’anima dell’uomo, un’opera avvincente, intracciata di mille trame, dialoghi fitti, itinerari che si sviluppano nel tempo e infinite sfumature. Attraverso l’arte antica e sapiente del dialogo gli autori non si limitano a raccontare una storia, ne fanno rivivere il respiro, l’urgenza, il dramma.