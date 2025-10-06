Al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo trovi diverse opportunità per avvicinarti o crescere nel tennis.

Corsi di tennis per bambini e ragazzi : gruppi ridotti, tecnica di base e primi tornei.

: gruppi ridotti, tecnica di base e primi tornei. Corsi di tennis per adulti principianti dai 16 anni in su con stage di perfezionamento e torneo finale.

con stage di perfezionamento e torneo finale. Lezioni private di tennis con affiancamento di personal trainer per migliorare più rapidamente.

Accanto ai corsi, Meta Centro organizza tornei sociali e agonistici per ogni livello di gioco e mette a disposizione campi da tennis coperti e scoperti, prenotabili anche online con tariffe agevolate nelle fasce dedicate.

Scopri orari, iscrizioni e dettagli CLICCANDO QUI

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –