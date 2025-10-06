Da Meta Centro a San Rufo corsi di tennis per tutte le età
Al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo trovi diverse opportunità per avvicinarti o crescere nel tennis.
- Corsi di tennis per bambini e ragazzi: gruppi ridotti, tecnica di base e primi tornei.
- Corsi di tennis per adulti principianti dai 16 anni in su con stage di perfezionamento e torneo finale.
- Lezioni private di tennis con affiancamento di personal trainer per migliorare più rapidamente.
Accanto ai corsi, Meta Centro organizza tornei sociali e agonistici per ogni livello di gioco e mette a disposizione campi da tennis coperti e scoperti, prenotabili anche online con tariffe agevolate nelle fasce dedicate.
